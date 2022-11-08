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На Донецком направлении идут ожесточенные бои

На Донецком направлении идут ожесточенные бои
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На Донецком направлении идут ожесточенные бои

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Жители Авдеевки, Северска, Бахмута и других городов в Донецкой области вынуждены покидать свои дома. Агрессивное наступление российских войск в этом регионе приводит к постоянным ударам в том числе по гражданской инфраструктуре. Пытаясь прорвать украинскую оборону, Россия кидает на передовую недавно мобилизованных солдат, - говорят ВСУ. Потери российских военных, по данным Украины, идут на сотни. Минобороны России это отрицает, а в сети появляются опровергающие видео. На них - якобы морпехи 155 бригады, которые накануне сообщали о потери 300 человек убитыми и ранеными за четыре дня, а теперь рассказывают об относительных успехах российских войск.

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