Путин ввёл военное положение на оккупированных территориях

Завтра в так называемых ДНР и ЛНР и на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей начинает действовать режим военного положения. Он подразумевает целый ряд мер: от создания территориальной обороны до изъятия имущества граждан. Ещё в восьми областях вблизи Украины вводится "средний уровень реагирования" – в том числе в аннексированном Крыму. Это может означать временное отселение жителей, особый режим въезда в регионы и ограничение свободы передвижения.