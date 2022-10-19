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Путин ввёл военное положение на оккупированных территориях

Путин ввёл военное положение на оккупированных территориях
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Путин ввёл военное положение на оккупированных территориях

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Завтра в так называемых ДНР и ЛНР и на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей начинает действовать режим военного положения. Он подразумевает целый ряд мер: от создания территориальной обороны до изъятия имущества граждан. Ещё в восьми областях вблизи Украины вводится "средний уровень реагирования" – в том числе в аннексированном Крыму. Это может означать временное отселение жителей, особый режим въезда в регионы и ограничение свободы передвижения.

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