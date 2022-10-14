Гибель мобилизованных в Украине впервые подтвердили власти России

Как минимум 11 мобилизованных погибли на войне в Украине. Власти Челябинской области признали гибель пятерых резервистов, которых мобилизовали 26-29 сентября. Родственники погибших говорят, что на передовую их отправили почти сразу и без всякой подготовки. Массовые облавы на мужчин призывного возраста проходят в Москве и Петербурге: им пытаются вручить повестки у подъездов, на улицах и остановках. Такие методы называют незаконными даже представители власти.