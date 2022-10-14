Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Гибель мобилизованных в Украине впервые подтвердили власти России

Гибель мобилизованных в Украине впервые подтвердили власти России
Embed
Гибель мобилизованных в Украине впервые подтвердили власти России

No media source currently available

0:00 0:21:34 0:00
Прямая ссылка

Как минимум 11 мобилизованных погибли на войне в Украине. Власти Челябинской области признали гибель пятерых резервистов, которых мобилизовали 26-29 сентября. Родственники погибших говорят, что на передовую их отправили почти сразу и без всякой подготовки. Массовые облавы на мужчин призывного возраста проходят в Москве и Петербурге: им пытаются вручить повестки у подъездов, на улицах и остановках. Такие методы называют незаконными даже представители власти.

Категории

Back to top
XS
SM
MD
LG