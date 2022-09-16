Кадыров считает, что каждый руководитель региона России вполне в состоянии "подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев". Британская разведка пишет, что российские вооруженные силы всё острее испытывают кадровую проблему на войне в Украине и потому вербуют на войну в Украину в том числе заключенных. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами". Так бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют близким к Кремлю, прокомментировал видео вербовки заключенных.