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Глава Чечни призывает россиян не ждать объявления мобилизации и отправляться на фронт

Глава Чечни призывает россиян не ждать объявления мобилизации и отправляться на фронт
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Глава Чечни призывает россиян не ждать объявления мобилизации и отправляться на фронт

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Кадыров считает, что каждый руководитель региона России вполне в состоянии "подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев". Британская разведка пишет, что российские вооруженные силы всё острее испытывают кадровую проблему на войне в Украине и потому вербуют на войну в Украину в том числе заключенных. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами". Так бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют близким к Кремлю, прокомментировал видео вербовки заключенных.

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