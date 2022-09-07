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Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины
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Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

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Российский президент обвинил Запад в обмане бедных государств после заключённой в Стамбуле сделки по экспорту украинского зерна. Владимир Путин пригрозил пересмотром соглашения. В Киеве заявили, что полностью выполняют все обязательства по договору и указали на попытки шантажа со стороны России. На фронте украинская армия ведёт сейчас наступление в Харьковской области - сообщают западные эксперты. Генштаб Украины подтвердил пока, что ВСУ вытеснили российские силы из ряда населённых пунктов в Херсонской области.

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