Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

Российский президент обвинил Запад в обмане бедных государств после заключённой в Стамбуле сделки по экспорту украинского зерна. Владимир Путин пригрозил пересмотром соглашения. В Киеве заявили, что полностью выполняют все обязательства по договору и указали на попытки шантажа со стороны России. На фронте украинская армия ведёт сейчас наступление в Харьковской области - сообщают западные эксперты. Генштаб Украины подтвердил пока, что ВСУ вытеснили российские силы из ряда населённых пунктов в Херсонской области.