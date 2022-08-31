"Отношение к россиянам изменилось"

"У меня изменилось отношение к мирным гражданам России. Поначалу я действительно думал, что они не виноваты в этом всем, виноват только их президент. Но сейчас я думаю, что виноваты они все. У вас в Инстаграме есть фото моей окровавленной обуви. И люди из России пишут, что это очень легко подстроить, что это краска". 16-летний Давид Анабекян был ранен в Мариуполе, когда город обстреливали российские войска. Удар пришелся по спортивной площадке, где Давид играл с друзьями в футбол.