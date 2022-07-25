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Россия нанесла удар по порту Одессы после соглашения о вывозе зерна

Россия нанесла удар по порту Одессы после соглашения о вывозе зерна
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Россия нанесла удар по порту Одессы после соглашения о вывозе зерна

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Россия в минувшую субботу обстреляла ракетами "Калибр" морской порт Одессы. Это произошло вскоре после подписания в Стамбуле соглашение по экспорту продовольствия из заблокированных черноморских портов - в том числе из одесского. Соглашения Москва и Киев подписали при посредничестве ООН и Турции. Все стороны взяли на себя обязательства обеспечить безопасную доставку зерна и других продуктов на мировые рынки. Россия утверждает, что атаковала исключительно военные объекты и это не помешает вывозу продовольствия.

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