США: Россия готовит аннексию захваченных территорий Украины

Вашингтон располагает информацией разведки, согласно которой Москва намерена повторить сценарии 2014 года по аннексии украинских территорий, захваченных во время войны. Речь о Херсонской области и Запорожье. Харьков, Никополь, Краматорск вновь подверглись ожесточенным обстрелам, есть жертвы. Всё больше отказов российских солдат воевать в Украине. Расследователи говорят о принудительной отправке на войну. Украина и Россия близки к заключению сделки по экспорту зерна. Путин готов отдать его в обмен на смягчение санкций.