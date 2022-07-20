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США: Россия готовит аннексию захваченных территорий Украины

США: Россия готовит аннексию захваченных территорий Украины
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США: Россия готовит аннексию захваченных территорий Украины

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Вашингтон располагает информацией разведки, согласно которой Москва намерена повторить сценарии 2014 года по аннексии украинских территорий, захваченных во время войны. Речь о Херсонской области и Запорожье. Харьков, Никополь, Краматорск вновь подверглись ожесточенным обстрелам, есть жертвы. Всё больше отказов российских солдат воевать в Украине. Расследователи говорят о принудительной отправке на войну. Украина и Россия близки к заключению сделки по экспорту зерна. Путин готов отдать его в обмен на смягчение санкций.

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