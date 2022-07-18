"Россияне, очнитесь!"

"Я не понимаю, как можно быть настолько тупым, зомбированным, настолько не верить своим глазам, не хотеть знать. Это основной феномен нынешнего времени. Российские граждане и проснувшиеся в них вурдалаки". Известный мультсериал "Масяня" после начала вторжения России в Украину из юмористического превратился в антивоенный. В 162-й серии, под названием "Санкт-Мариубург", создатель "Масяни" Олег Куваев попытался рассказать о судьбе Мариуполя на примере его города-побратима – Петербурга. В выдуманном мире Куваева Китай нападает на Россию, чтобы спасти россиян от фашизма.