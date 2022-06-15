"Заблокировать наступление России в Донбассе"

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Запад поставил Киеву только 10% необходимых вооружений - заявили в Минобороны Украины. Представители почти 50 стран собрались в Брюсселе, чтобы решить вопрос с поставками Украине вооружения для победы над Россией. В преддверии переговоров - глава НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Киев получит больше тяжелого оружия. По украинским городам наносятся новые ракетные удары. Под обстрелами идёт эвакуация из Лисичанска. В соседнем Северодонецке тяжелые бои. Там разрушены все мосты, а заблокированным на заводе "Азот" украинским военным дали шанс сдаться или умереть. Время для принятия решения - сегдоня до конца дня.