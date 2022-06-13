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Детали: солнечные батареи для марсианских поселений

Детали: солнечные батареи для марсианских поселений
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Детали: солнечные батареи для марсианских поселений

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