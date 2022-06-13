Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

"Боеприпасов почти нет": признаются в военной разведке Украины

"Боеприпасов почти нет": признаются в военной разведке Украины
Embed
"Боеприпасов почти нет": признаются в военной разведке Украины

No media source currently available

0:00 0:14:03 0:00
Прямая ссылка

Украинская армия могла бы отбить Северодонецк за 2-3 дня, но противник превосходит её в артиллерийской мощи - говорит глава Луганской области. А замглавы военной разведки Украины признался, что у Украины одно артиллерийское орудие на 10-15 российских. "Вся надежда только на поставки оружия с Запада" - сказал Вадим Скибицкий. Россия не в состоянии обеспечить жителей захваченных украинских территорий водой. На линии фронта с питьевой водой тоже возникают проблемы. Обстрелы Днепропетровской области и Харькова.

Категории

Back to top
XS
SM
MD
LG