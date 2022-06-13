Украинская армия могла бы отбить Северодонецк за 2-3 дня, но противник превосходит её в артиллерийской мощи - говорит глава Луганской области. А замглавы военной разведки Украины признался, что у Украины одно артиллерийское орудие на 10-15 российских. "Вся надежда только на поставки оружия с Запада" - сказал Вадим Скибицкий. Россия не в состоянии обеспечить жителей захваченных украинских территорий водой. На линии фронта с питьевой водой тоже возникают проблемы. Обстрелы Днепропетровской области и Харькова.