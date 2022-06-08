В оккупированных Херсоне и Мелитополе готовят референдум

Назначенные Россией власти Херсона и Мелитополя - заявили о подготовке к так называемым референдумам - о присоединении к России. Это случилось сразу после визита первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Россия бросает все силы на Северодонецк: сейчас это центр военных действий в Украине. Российские военные обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Украинские военные с "Азовстали" этапированы в Россию - сообщает ТАСС. Главы МИД России и Турции обсудили вывоз зерна из Украины. Меркель в первом после ухода с поста канцлера интервью, заявила, что Путин хочет уничтожить Европу