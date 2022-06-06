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Россия усилила обстрелы Донбасса: ситуация ухудшается

Россия усилила обстрелы Донбасса: ситуация ухудшается
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Россия усилила обстрелы Донбасса: ситуация ухудшается

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Армия России наносит массированные удары по Донбассу. Города Счастье, Рубежное и Лисичанск практически полностью разрушены. В Северодонецке тяжелые уличные бои: город разделен пополам. Корреспондент Радио Свобода попал там под обстрел. В районе Попасной погиб генерал-майор российской армии. Киев подвергся ракетному обстрелу впервые с конца апреля. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой. А Лаврову закрыли небо. Глава МИД не смог полететь в Белград.

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