Россия усилила обстрелы Донбасса: ситуация ухудшается

Армия России наносит массированные удары по Донбассу. Города Счастье, Рубежное и Лисичанск практически полностью разрушены. В Северодонецке тяжелые уличные бои: город разделен пополам. Корреспондент Радио Свобода попал там под обстрел. В районе Попасной погиб генерал-майор российской армии. Киев подвергся ракетному обстрелу впервые с конца апреля. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой. А Лаврову закрыли небо. Глава МИД не смог полететь в Белград.