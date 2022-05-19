Путин и контейнер с колумбийским кокаином

"Путин был таким же бедным ребенком, как я. Мы оба мечтали разбогатеть. Разница в том, что он выиграл, а я проиграл. Он единственный человек, который вышел сухим из воды после 90-х. Сначала он получил власть, став вице-мэром, а затем и деньги. Я думаю, тот контейнер принес ему 7-10 миллионов долларов", - говорит Шемтов Михтави, который 32 года из своих 70 отсидел в тюрьмах Израиля и США, один из участников преступной группировки, стоявшей за крупной поставкой кокаина в Петербург почти 30 лет назад. К контрабанде наркотика оказались причастны фирмы, которые регистрировал комитет по внешним связям при мэрии города, возглавляемый Владимиром Путиным. Читайте совместное расследование Настоящего Времени и Радио Свобода: https://www.svoboda.org/a/konglomerat/31856763.html