"Азовсталь" продолжают бомбить

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Луганская и Донецкая область под мощными обстрелами. Есть погибшие, в том числе дети.

Попытки вывести мирных жителей с территории "Азовстали" вновь провалились. Россия обещала гумкоридор, Украина сочла его небезопасным. В Брянске, в ста километрах от границы с Украиной, произошел пожар на нефтебазе "Транснефти". Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем и министром обороны США. Во Франции протесты и столкновения с полицией после результатов выборов президента. Им вновь стал Эммануэль Макрон.