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Америка: Байден одобрил отправку военных в Европу

Америка: Байден одобрил отправку военных в Европу
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Америка: Байден одобрил отправку военных в Европу

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От Польши до Румынии. Политики без масок. Еще шесть недель зимы

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