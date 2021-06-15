Эрдоган: Мы готовы предпринять все шаги для нормализации отношений между Турцией и Арменией

Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил во вторник на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Шуши (азербайджанское название – Шуша) в Нагорном Карабахе.

В Шуши Эрдоган прибыл из Баку, куда он прилетел накануне. В Шуши состоялась церемония подписания ряда документов о сотрудничестве, а также декларации о союзничестве между Турцией и Азербайджаном.



Выступая на брифинге, турецкий лидер заявил, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией, и призвал Ереван к сотрудничеству в рамках «платформы шести», задачей которой является «восстановление» Карабаха.

Он напомнил, что турецкая сторона предлагала работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана.

«Мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого»,— сказал он.

По словам президента Турции, Азербайджан в настоящее время ускоренными темпами восстанавливает инфраструктуру в Карабахе, и Турция его в этом поддержит.

Также он заявил, что Турция откроет генконсульство в Шуши, которое должно «усилить турецкое присутствие в регионе».



