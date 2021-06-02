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Пивоваров арестован, Гудков ждет суда. Вечер с Игорем Севрюгиным

Пивоваров арестован, Гудков ждет суда. Вечер с Игорем Севрюгиным
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Пивоваров арестован, Гудков ждет суда. Вечер с Игорем Севрюгиным

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Андрей Пивоваров под стражей на два месяца, Дмитрий Гудков по-прежнему ждет суда. Рассказываем, как прошло заседание суда в Краснодаре и в каких условиях содержится оппозиционный политик в Москве. А также покажем интервью с женой Дмитрия Гудкова об обыске и задержании политика. На фоне арестов в России открывается Петербургский экономический форум: кто на него приедет, а кто решил проигнорировать. В Беларуси Степана Латыпова перевели из больницы в СИЗО после попытки суицида

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