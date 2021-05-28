ЕС приветствует предложение о размещении международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе

Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством ЕС.
В заявлении говорится:
«Недавние события на границе между Арменией и Азербайджаном опасны и тревожны. Необходима немедленная деэскалация. Европейский союз призывает обе стороны воздержаться от каких-либо дальнейших военных действий и развертываний.
Все силы должны отойти на позиции, которые занимали до 12 мая, и обе стороны должны начать переговоры о делимитации и демаркации границы. Мы продолжаем призывать Азербайджан без промедления освободить всех военнопленных и удерживаемых лиц. Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, в том числе предложения о возможной международной миссии наблюдателей.
ЕС готов предоставить экспертный потенциал и помощь в делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры по укреплению доверия, чтобы продвинуться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе».
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