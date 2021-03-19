Главное: обыски в "МБХ-Медиа" и "Открытой России" и дело за концерт в Лужниках

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Обыски в Москве и Петербурге прошли в МБХ Медиа и Открытой России. Следственные мероприятия провели по делу против нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича. Как силовики путают российские Новгороды - далее в программе. Россия ))

Муниципальный депутат Илья Яшин потребовал наказать организаторов концерта "Крымская весна" - за несоблюдение санитарных норм. По такому же обвинению 10 соратников Алексея Навального остаются под домашним арестом. В Беларуси ограничили доступ к сайту "Голос"

Минск ))

Полмиллиона беларусов проголосовали чуть более чем за сутки за переговоры с действующей властью. На территории страны сайт голосования блокируют, люди пользуются альтернативными платформами.