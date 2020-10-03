«Я еду на передовую, чтобы сражаться» - Араик Арутюнян

«Я еду на передовую, чтобы сражаться», - заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Он отметил, что на всей протяженности линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном с разной интенсивностью идут тяжелые бои.

«Обстрелу подверглись гражданские населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Нация и Родина находятся в опасности. В опасности наше право свободно, независимо и достойно жить и созидать на своей земле, освобожденной ценою крови наших храбрых сынов.

Поэтому я направляюсь на передовую вместе с подразделениями специального назначения для участия в боях, так как на передовой сейчас я буду полезнее, чем в тылу», - в распространенном заявлении отметил президент Карабаха.

Арутюнян призвал всех «незамедлительно встать на ноги и с беззаветной преданностью защищать наше неотъемлемое право жить на своей родине без экзистенциальной угрозы».

«Это священная отечественная война, в которой мы должны победить с максимальным участием и преданностью каждого. Я верю в силу вашего духа и в твердость вашей руки.

Будем достойны наших Великих Предков, всех тех, кто века назад пожертвовал своей жизнью в Сардарапате, на фронтах Великой Отечественной войны, в Арцахской освободительной войне, в апреле 2016 года, в боях июля 2020 года, чтобы каждое утро наших матерей, сестер и детей было мирным, а их улыбка была бы преисполнена достоинства и гордости.

Будем ответственны перед нынешним и будущими поколениями, чтобы не позволить вековому врагу снова совершил геноцид и занести ятаган над нашим существованием и достоинством, чтобы предоставить возможность и право нашим будущим поколениям жить и созидать вечно на своей земле и со своими ценностями.

Мы одержали много побед и создали организованную и боеспособную, сильную и победоносную армию в регионе. Сегодня Армянская армия является живым воплощением и стержнем национального единства. Сейчас снова пришло время всей нацией стать сильной и мощной армией, духовной стеной родины, о которую разобьются и будут в панике отброшены все чуждые вихри.

Я уверен, что вы также разделяете мою обеспокоенность и мои убеждения, что вы также верите в те национальные и общечеловеческие ценности, за которые мы должны стоять непреклонно и непоколебимо.

Это наша последняя битва, в которой мы обязательно вместе победим», - говорится в заявлении президента Карабаха.