Диснеевский фильм бойкотируют за съемки в Синьцзяне

4 сентября на стриминг-сервисе Disney Plus вышел фильм "Мулан" о девушке из Китая, которая отправилась на войну вместо своего отца. Это ремейк мультфильма 1998 года. Зрители призвали бойкотировать фильм из-за съемок в Синьцзяне – регионе, где, по данным СМИ и правозащитников, преследуют мусульман-уйгуров, задерживая их, отправляя в лагеря на "перевоспитание" и стерилизуя женщин. Бойкотировать фильм призывали еще в прошлом году – из-за поста главной актрисы фильма Лю Ифэй, которая поддержала полицию Гонконга во время разгона массовых протестов