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Калифорния вновь в огне

Калифорния вновь в огне
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Калифорния вновь в огне

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Более миллиона акров леса горят в Калифорнии

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