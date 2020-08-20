Белорусский медик рассказал, что делали с задержанными на Окрестина. Вспоминая это, он рыдал

"Надо было оставлять человека, который менее битый, чтоб он стал еще более битым. Врачи делали все, чтобы спасти хоть кого-то, чем оставить всех. Всех забирали с критическим состоянием. В глазах тюремщиков читался ужас – они, наверное, не видели такой жестокости за все свое время". Белорусский медик анонимно рассказал о том, что ОМОН и КГБ делали на Окрестина с задержанными во время протестов. Вспоминая это, он рыдал