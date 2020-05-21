"Мы не верим, что это происходит с нами". В Бразилии стремительно растет число заболевших COVID-19

"Я хороню свою маму. Мне 30 лет. Моя мама умерла молодой, в 57 лет. А теперь я еще могу потерять и своего отца в любой момент: он со вчерашнего дня в больнице". На кладбище Vila Formosa в штате Сан-Паулу – сотни свежих могил. За последние сутки в Бразилии почти 20 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19. 888 человек умерли за последние 24 часа, и почти 19 тысяч – с начала вспышки вируса в стране