Переговорный формат вытекает из трехстороннего соглашения 1994 года – пресс-секретарь МИД

Деятельность неправительственных организаций (GONGO), организованных правительством Азербайджана, под каким бы надуманным названием они ни представлялись, не является каким-либо фактором в мирном процессе, и МИД Армении не комментирует их контакты с аккредитованными в их стране членами дипломатического корпуса. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян, отвечая на вопрос о встрече послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой «азербайджанской общины Нагорного Карабаха».

В ответ на вопрос о том, что «в экспертных кругах Армении активизируются обсуждения по поводу того, что в процессе мирного урегулирования все более возрастает роль азербайджанской общины Нагорного Карабаха, о чем свидетельствует также встреча послов стран-сопредседателей с главой общины Туралом Гянджиалиевым. Существует ли подобное развитие?», согласно пресс-службе МИД Армении, Нагдалян также подчеркнула: «Повторю, что позиция Армении относительно сторон конфликта четкая. Начиная с 1992 года, власти Арцаха в статусе избранных представителей НКР участвовали в мирном процессе. Власти НКР вместе с Арменией и Азербайджаном подписали Бишкекский протокол, содержащий призыв к прекращению огня, а в том же заключительном документе Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года закреплен трехсторонний переговорный формат, который вытекает из трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией».