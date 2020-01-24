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Ухань и другие китайские города: более 30 миллионов человек в зоне карантина

Ухань и другие китайские города: более 30 миллионов человек в зоне карантина
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Рядом с городом Ухань, где были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом в Китае, власти планируют за шесть дней построить отдельную больницу для заболевших на тысячу человек. Только за четверг власти провинции Хубэй сообщили о 105 новых случаях заражения вирусом, 70 их них – в Ухане. В провинции оцеплены дороги, закрыты вокзалы, большинство авиарейсов отменено. Город отрезан от мира – чтобы не допустить распространения вируса

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