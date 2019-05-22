Доходная часть госбюджета в этом году будет перевыполнена как минимум на 62 млрд драмов – Пашинян

Доходная часть госбюджета в этом году будет перевыполнена как минимум на 62 млрд драмов, заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня в ходе совещания с участием руководителей органов государственного управления, в ходе которого были обсуждены вопросы по распределению дополнительных бюджетных средств.

«Сейчас наша задача - обсудить, как распределить эти дополнительные бюджетные средства. По сути, мы уже приняли решение по трем вопросам. Дополнительные 7 млрд драмов будут выделены на программу дорожного строительства. Мы договорились, что с 1 июля зарплата военнослужащих увеличится, и на эти цели в течение полугода будет выделено 6,8 млрд драмов. Нам нужно повысить зарплату учителей, а для этого потребуется 3,5 млрд драмов в этом году. Мы должны принять решение по оставшейся части. Речь идет об около 45 млрд драмах, и мы должны принять правильное решение, как потратить эту сумму», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра, сказал Пашинян.

Премьер отметил, что по данным первого квартала этого года, рост ВВП составил 7,1%.

«Хочу подчеркнуть, что это не показатель экономической активности, а уже зафиксированный рост ВВП. Это очень обнадеживающая цифра, которая внушает надежду на то, что при правильном управлении мы достигнем тех показателей, которые позволят уже статистически считать экономическую революцию начавшейся. Почему это важно? Экономисты советуют нам, и мнение многих представителей нашей политической команды и правительства заключается в том, что необходимо направить эти суммы на те сферы, которые будут стимулировать дальнейший экономический рост. В качестве приоритетных направлений выделяются капитальные расходы, а также расходы, стимулирующие экономику. Это действительно очень серьезный и деликатный вопрос, и мы должны в результате обсуждений принять правильное решение, потому что от него очень зависит наше дальнейшее экономическое развитие», - сказал глава правительства.

Пашинян поручил в сжатые сроки дополнительно обсудить предложения и провести оценку эффективности программ. По словам премьера, средства должны быть потрачены так, чтобы обеспечить их экономический эффект.

