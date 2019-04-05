Наступление на Триполи. Что происходит в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил наступление на столицу страны. После свержения Муамара Каддафи в Ливии уже 8 лет продолжается фактическое двоевластие и гражданская война. Столица Триполи и запад страны находятся под контролем Правительства национального единства. Восток и часть юга страны под контролем Палаты представителей, армию которой и возглавляет Халифа Хафтар. Официально ООН и другие страны поддерживают власти Триполи – Правительство национального единства. В последнее время все чаще появляются сообщения, что Россия оказывает поддержку оппозиционной Палате представителей