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Наступление на Триполи. Что происходит в Ливии

Наступление на Триполи. Что происходит в Ливии
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил наступление на столицу страны. После свержения Муамара Каддафи в Ливии уже 8 лет продолжается фактическое двоевластие и гражданская война. Столица Триполи и запад страны находятся под контролем Правительства национального единства. Восток и часть юга страны под контролем Палаты представителей, армию которой и возглавляет Халифа Хафтар. Официально ООН и другие страны поддерживают власти Триполи – Правительство национального единства. В последнее время все чаще появляются сообщения, что Россия оказывает поддержку оппозиционной Палате представителей

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