АРФД и «Лусавор Айастан» обсудили возможности сотрудничества

Представитель Бюро партии «Армянская революционная федерация» (Дашнакцутюн», АРФД) Акоп Тер-Хачатрян, член Бюро Арсен Амбарцумян, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян в офисе Бюро АРФД встретились с председателем партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), руководителем одноименной фракции в Национальном собрании Армении Эдмоном Марукяном,депутатами НС Мане Тандилян и Геворком Горгисяном.

Как сообщает офис по связям с общественностью партии АРФД, обсуждались возможности межпартийного сотрудничества, стороны коснулись ряда вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе национально-государственной повестки, отношений Армения-Диаспора, политической ситуации, а также вопросов, связанных с заключением военно-политического союза между Арменией и Нагорным Карабахом.

Была достигнута договоренность о продолжении межпартийных контактов, обсуждении возможностей совместных инициатив в направлении сотрудничества, а также проведении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.