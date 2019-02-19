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Главное: пятилетие Майдана и смерть Лагерфельда
4 часа назад
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270p | 70,3MB
360p | 104,3MB
720p | 243,5MB
1080p | 509,1MB
Главное: пятилетие Майдана и смерть Лагерфельда
Президент Европейского совета пообещал в Киеве, что Европа никогда не признает аннексию Крыма. Комплексы С-400, проданные Россией Китаю, не доехали до заказчиков из-за шторма. Модельер Карл Лагерфельд скончался в Париже в возрасте 85 лет
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