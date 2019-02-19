Главное: пятилетие Майдана и смерть Лагерфельда

Президент Европейского совета пообещал в Киеве, что Европа никогда не признает аннексию Крыма. Комплексы С-400, проданные Россией Китаю, не доехали до заказчиков из-за шторма. Модельер Карл Лагерфельд скончался в Париже в возрасте 85 лет