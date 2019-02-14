Армянская миссия в Сирии носит исключительно гуманитарный характер – пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на заявление Госдепартамента США по поводу отправки Арменией в Сирию группы из 83 специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и ответственных за обеспечение безопасности самих специалистов для оказания гуманитарной помощи арабской республике.

Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что не поддерживает взаимодействие с вооруженными силами Сирии, а также сотрудничество между Арменией и Россией с целью осуществления этой миссии.

«Мы приняли к сведению заявление Госдепартамента США о размещении армянской гуманитарной миссии в Сирии. Армения и США долгое время прилагали совместные усилия для реагирования на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц», - говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

Она напомнила, что на протяжении всего сирийского конфликта армяне всего мира постоянно с обеспокоенностью следили за судьбой гражданского населения, меньшинств, в том числе армянской общины в Сирии.

«Армянское общество проявляло глубокую обеспокоенность и сочувствовало по поводу страданий гражданского населения и опустошения страны. Речь идет о стране, которая внесла огромный вклад в спасение выживших после Геноцида армян. Генеральный консул Армении в Алеппо не прекращал работу весь период сирийского кризиса. На сегодняшний день Армения предоставила убежище более 22 тысячам сирийских беженцев, на четырех самолетах в Сирию была доставлена гуманитарная помощь», - отметила представитель внешнеполитического ведомства Армении.

По словам Нагдалян, после установления относительного спокойствия Армения намерена продолжать вносить свой вклад в гуманитарную миссию, включая предоставление врачей и саперов для оказания помощи в улучшении положения гражданского населения Алеппо, пострадавшего в результате конфликта.

«Армянская миссия носит исключительно гуманитарный характер, руководствуется международным гуманитарным правом и координирует свою деятельность со структурами, оказывающими гуманитарную помощь, и международными партнерами», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.

«Мы разделяем озабоченность международного сообщества положением этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и придаем важность продолжению оказания гуманитарной помощи Сирии», - говорится в заявлении Анны Нагдалян.