На повестке дня РПА вопрос смены лидера партии не стоит – Шармазанов

На повестке дня Республиканской партии Армении (РПА) вопрос смены лидера партии не стоит, в пятницу, 18 января, после заседания исполнительного органа РПА в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

«Он председатель нашей партии, мы его выбрали на съезде. Он ещё многое может сказать и сделать. Все мы – одна политическая команда, мы не боремся против кого-либо, мы боремся во имя государственных интересов Армении и Арцаха», - сказал Шармазанов.

Перед внеочередными парламентскими выборами члены РПА заявляли, что вопрос смены руководителя партии они не обсуждают, поскольку это возможно сделать лишь посредством съезда, а парламентские выборы организуются так поспешно, что они не успеют провести съезд.

Сегодня уже пресс-секретарь партии отметил, что очередной съезд планируется провести в следующем году, а проведения внеочередного съезда в их повестке нет.

Шармазанов также подверг критике внешнюю и внутреннюю политику правительства Никола Пашиняна. «Заявление, последовавшее за встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана, было недостаточным: в нём нет упоминания о трех принципах, ничего не говорится о праве на самоопределение. Более того, Пашинян говорит, что переговорного процесса нет, но что они делали четыре часа, если переговорного процесса нет? Спрашивали друг друга – как дела, говорили о погоде?» - заявил он.