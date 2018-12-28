Путин поздравил Кочаряна с Новым годом - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил письмо с поздравлениями экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

«Правда [поздравил], ...[в письме было] поздравление с Новым годом и пожелание всего хорошего», - согласно РИА Новости, сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Путина и Кочаряна много лет связывают добрые отношения, «которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении».

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на офис второго президента Армении сообщил, что Путин направил Кочаряну послание с новогодними поздравлениями, пожелав ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа.

В настоящее время бывший президент Армении, обвиняемый в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, находится под арестом.

Ереванский суд общей юрисдикции 27 июля этого года избрал в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.

Отметим, что сегодня суд общей юрисдикции Еревана рассмотрит поданный адвокатами Роберта Кочаряна иск о замене ареста экс-президента на освобождение под залог.