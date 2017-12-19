Давид Петросян: «Что бы ни было, мы должны бороться»

Член инициативы «Ради развития науки» Давид Петросян, который со вчерашнего дня проводит голодовку, сообщил Радио Азатутюн, что ночь прошла «нормально» и что состояние его здоровья «хорошее».

В ответ на оценку ректора ЕГУ Арама Симоняна о том, что голодовка «несвоевременна», Петросян сказал, что «такой шаг, как голодовка, никогда не может быть несвоевременным».

«Движение продолжается уже более двух месяцев. Давно уже пройден тот этап, когда нам следовало принимать во внимание существующие условия… С самого первого дня мы говорили о том, что, что бы ни было, нам нужно бороться, и теперь мы остаемся хозяевами своего слова», - заявил Давид Петросян.

Напомним, что закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», против которого протестует Петросян и другие члены движения, был принят в прошлом месяце.

Согласно закону, в частности, отсрочка будет предоставляться только тем гражданам, которые подпишут договор с Министерством обороны, согласно которому будут обязаны служить в армии в течение трех лет после окончания учебы. В противном случае они будут призваны в армию по достижении 18-летнего возраста.

По мнению критиков, закон будет препятствовать развитию науки в Армении.

После недельных уличных протестов в ноябре студенты согласились провести «круглый стол» с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти по данному закону.

22 ноября, после четырех часов обсуждения с участием пяти членов правительства и парламентариев в Национальном собрании, Давид Петросян заявил, что принцип «отсрочка будет» уже становится реальностью.

Тем не менее, накануне активист заявил, что обсуждения с представителями власти, которые длились месяц, не дали результата.