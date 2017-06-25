Настоящее Время. Неделя с Александром Касаткиным. 25 июня

20 июня отмечался Всемирный день беженцев – тех, кем каждый из нас может легко стать по воле случая или политической игры. В последнее десятилетие происходят самые масштабные в истории перемещения больших групп. Сейчас число беженцев по всему миру насчитывает 65,5 млн человек. Проблемам беженцев посвящена вся эта программа. Чехия наотрез отказывается принимать беженцев из мусульманских стран, Германия охотно это делает: почему европейское гостеприимство такое разное? Опасности транзита: как беженцы становятся жертвами мошенников, спецслужб и чужих законов. Новая жизнь: как переселенцы открывают собственное дело и помогают другим