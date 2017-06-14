Эксплуатация строителей стадионов к ЧМ-2018

Строители на российских стадионах к Чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch. В докладе говорится, что людям задерживали и не выплачивали зарплату, заставляли работать в мороз до минус 25 без дополнительных мер защиты. На стадионе в Петербурге, по данным правозащитников, работали несколько граждан Северной Кореи, а их зарплату переводили правительству КНДР.