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Эксплуатация строителей стадионов к ЧМ-2018

Эксплуатация строителей стадионов к ЧМ-2018
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Строители на российских стадионах к Чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch. В докладе говорится, что людям задерживали и не выплачивали зарплату, заставляли работать в мороз до минус 25 без дополнительных мер защиты. На стадионе в Петербурге, по данным правозащитников, работали несколько граждан Северной Кореи, а их зарплату переводили правительству КНДР.

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