100 лет Евгению Халдею - автору самых узнаваемых фотографий Красной Армии

Именно он сделал фотографию советского знамени над Рейхстагом, которая стала символом победы СССР над нацистской Германией. Многие его фотографии были тщательно обработаны или даже полностью сфальсифицированы для пропагандистских целей, а сам он до конца своей жизни боялся потерять работу из-за "пятого пункта" в паспорте.



Лучшие и самые растиражированные снимки Евгения Халдея – в галерее Настоящего Времени

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