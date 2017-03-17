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Фото

100 лет Евгению Халдею - автору самых узнаваемых фотографий Красной Армии

Именно он сделал фотографию советского знамени над Рейхстагом, которая стала символом победы СССР над нацистской Германией. Многие его фотографии были тщательно обработаны или даже полностью сфальсифицированы для пропагандистских целей, а сам он до конца своей жизни боялся потерять работу из-за "пятого пункта" в паспорте.

Лучшие и самые растиражированные снимки Евгения Халдея – в галерее Настоящего Времени
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Халдей с фотоаппаратом &quot;Лейка&quot; в руке на крыше Рейхстага. Фотограф родился в Донецке в марте 1917 года, в семье, которая невообразимо пострадала от антисемитизма. В 1918 году его дедушку и мать убили во время антиеврейского погрома в Украине. Затем, в начале Второй мировой войны, отца Евгения вместе с тремя сестрами Евгения, убили нацисты
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Халдей с фотоаппаратом "Лейка" в руке на крыше Рейхстага. Фотограф родился в Донецке в марте 1917 года, в семье, которая невообразимо пострадала от антисемитизма. В 1918 году его дедушку и мать убили во время антиеврейского погрома в Украине. Затем, в начале Второй мировой войны, отца Евгения вместе с тремя сестрами Евгения, убили нацисты

Фотография пары в еврейском гетто Будапешта вскоре после того, как Красная армия освободила венгерскую столицу от нацистов. Халдей вспоминал в интервью, что поздоровался с ними на идише, а потом сорвал с их одежды желтые звезды Давида
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Фотография пары в еврейском гетто Будапешта вскоре после того, как Красная армия освободила венгерскую столицу от нацистов. Халдей вспоминал в интервью, что поздоровался с ними на идише, а потом сорвал с их одежды желтые звезды Давида

Советский Мурманск после того, как нацистские войска в 1942 году уничтожили весь северо-запад города зажигательными бомбами: за сутки их было сброшено более 350 штук. Халдей вспоминал, что женщина ругала его за то, что он фотографировал разрушения. &quot;Почему вы вам не поехать в Берлин и снять, как наши пилоты бомбят их?&quot; &ndash; говорила она. Фотограф пообещал ей, что, если когда-нибудь доберется до Германии, он &quot;именно это и сделает&quot;
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Советский Мурманск после того, как нацистские войска в 1942 году уничтожили весь северо-запад города зажигательными бомбами: за сутки их было сброшено более 350 штук. Халдей вспоминал, что женщина ругала его за то, что он фотографировал разрушения. "Почему вы вам не поехать в Берлин и снять, как наши пилоты бомбят их?" – говорила она. Фотограф пообещал ей, что, если когда-нибудь доберется до Германии, он "именно это и сделает"

Знаковый кадр: солдат Красной армии 2 мая 1945 года поднимает советский флаг над Рейхстагом в Берлине. Этот снимок станет главной фотографией победы Красной армии над нацистской Германией, а также примером обмана советской пропаганды
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Знаковый кадр: солдат Красной армии 2 мая 1945 года поднимает советский флаг над Рейхстагом в Берлине. Этот снимок станет главной фотографией победы Красной армии над нацистской Германией, а также примером обмана советской пропаганды

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