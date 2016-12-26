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История в объективе. Как рождались лучшие снимки 2016 года

Когда фотографы охотятся за хорошими снимками, некоторым из них приходится рисковать жизнью, а некоторым – просто везет. Какие истории стоят за одними из самых сильных снимков 2016 года?

Когда фотографы охотятся за хорошими снимками, некоторым из них приходится рисковать жизнью, а некоторым – просто везет. Какие истории стоят за одними из самых сильных снимков 2016 года? Галерея Настоящего Времени

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В ночь на 16 июля, когда в Турции произошла попытка военного переворота, страна погрузилась в хаос. Фотограф агентства ЕРА Садат Суна, который заснял этот спор между полицейским и мятежным военным, рассказал, что большинство молодых солдат в ту ночь даже не понимали, во что они ввязались: они думали, что проводятся учения. &quot;Когда я приехал на площадь Таксим, один из солдат спросил меня: &quot;Что происходит? Почему мы здесь?&quot; Я посоветовал ему сейчас же ехать домой, потому что здесь может быть опасно&quot;. Как рассказывает Садат, представитель спецподразделения полиции (слева) пытался отобрать у военного автомат, а тот в ответ обещал открыть стрельбу. &quot;Сейчас большинство восставших скорей всего до сих пор в тюрьме, и это очень печально&quot;, &ndash; рассказал Садат.
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В ночь на 16 июля, когда в Турции произошла попытка военного переворота, страна погрузилась в хаос. Фотограф агентства ЕРА Садат Суна, который заснял этот спор между полицейским и мятежным военным, рассказал, что большинство молодых солдат в ту ночь даже не понимали, во что они ввязались: они думали, что проводятся учения. "Когда я приехал на площадь Таксим, один из солдат спросил меня: "Что происходит? Почему мы здесь?" Я посоветовал ему сейчас же ехать домой, потому что здесь может быть опасно". Как рассказывает Садат, представитель спецподразделения полиции (слева) пытался отобрать у военного автомат, а тот в ответ обещал открыть стрельбу. "Сейчас большинство восставших скорей всего до сих пор в тюрьме, и это очень печально", – рассказал Садат.

В марте 2016 года американский президент Барак Обама прилетел на Кубу с историческим визитом. Фотограф агентства Reuters Альберто Рейес знал точно, где ему нужно встать, чтобы запечатлеть этот момент. По словам фотокорреспондента, в поисках ему помогли местные жители, для которых этот визит имел огромное значение. &quot;Соседи, которые кричали, шум двигателя этого огромного самолета, летевшего так низко над домами и доли секунд, за которые я должен был успеть сделать этот снимок &ndash; все это сложилось в один незабываемый момент&quot;, &ndash; рассказал Альберто.
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В марте 2016 года американский президент Барак Обама прилетел на Кубу с историческим визитом. Фотограф агентства Reuters Альберто Рейес знал точно, где ему нужно встать, чтобы запечатлеть этот момент. По словам фотокорреспондента, в поисках ему помогли местные жители, для которых этот визит имел огромное значение. "Соседи, которые кричали, шум двигателя этого огромного самолета, летевшего так низко над домами и доли секунд, за которые я должен был успеть сделать этот снимок – все это сложилось в один незабываемый момент", – рассказал Альберто.

Появиться этому снимку помогла целая череда удачных событий: на нем запечатлено, как метеорит пролетает над извергающимся вулканом на далекой российской Камчатке. Фототур ландшафтного фотографа Томаса ван дер Вейдена совпал с извержением Ключевской сопки, &ndash; вулкана, спавшего более двух лет. Услышав о возможном извержении, группа сразу же направилась на видовые точки. По приезде горы были окутаны облаками. &quot;Мы решили подождать еще час, но вдруг облака рассеялись, и мы увидели лаву, льющуюся в темноте, &ndash; рассказывает голландский фотограф. &ndash; Сразу после этого были большие зеленая и белая вспышки. Люди даже закричали. А моей первой мыслью было: надеюсь, я успел это заснять. И все получилось&quot;.
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Появиться этому снимку помогла целая череда удачных событий: на нем запечатлено, как метеорит пролетает над извергающимся вулканом на далекой российской Камчатке. Фототур ландшафтного фотографа Томаса ван дер Вейдена совпал с извержением Ключевской сопки, – вулкана, спавшего более двух лет. Услышав о возможном извержении, группа сразу же направилась на видовые точки. По приезде горы были окутаны облаками. "Мы решили подождать еще час, но вдруг облака рассеялись, и мы увидели лаву, льющуюся в темноте, – рассказывает голландский фотограф. – Сразу после этого были большие зеленая и белая вспышки. Люди даже закричали. А моей первой мыслью было: надеюсь, я успел это заснять. И все получилось".

Основная заслуга появления следующего кадра &ndash; личные связи фотографа ЕРА Абира Султана: без них ему не удалось бы снять церемонию зажжения благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. &quot;Я очень хорошо знаю заместителя патриарха, поэтому я попросился у него подняться наверх и понаблюдать за церемонией&quot;, &ndash; рассказывает фотограф. Он уже много раз бывал на этой точке, но именно в этот Абир чувствовал, что у него должен получиться особенный кадр. Он увидел, как мужчина забрался на крышу Гроба. &quot;Он припал к земле, словно молящийся мусульманин. Лишь на секунду&quot;. И Абиру удалось нажать на кнопку в нужный момент.
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Основная заслуга появления следующего кадра – личные связи фотографа ЕРА Абира Султана: без них ему не удалось бы снять церемонию зажжения благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. "Я очень хорошо знаю заместителя патриарха, поэтому я попросился у него подняться наверх и понаблюдать за церемонией", – рассказывает фотограф. Он уже много раз бывал на этой точке, но именно в этот Абир чувствовал, что у него должен получиться особенный кадр. Он увидел, как мужчина забрался на крышу Гроба. "Он припал к земле, словно молящийся мусульманин. Лишь на секунду". И Абиру удалось нажать на кнопку в нужный момент.

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