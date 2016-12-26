История в объективе. Как рождались лучшие снимки 2016 года

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В ночь на 16 июля, когда в Турции произошла попытка военного переворота, страна погрузилась в хаос. Фотограф агентства ЕРА Садат Суна, который заснял этот спор между полицейским и мятежным военным, рассказал, что большинство молодых солдат в ту ночь даже не понимали, во что они ввязались: они думали, что проводятся учения. "Когда я приехал на площадь Таксим, один из солдат спросил меня: "Что происходит? Почему мы здесь?" Я посоветовал ему сейчас же ехать домой, потому что здесь может быть опасно". Как рассказывает Садат, представитель спецподразделения полиции (слева) пытался отобрать у военного автомат, а тот в ответ обещал открыть стрельбу. "Сейчас большинство восставших скорей всего до сих пор в тюрьме, и это очень печально", – рассказал Садат.