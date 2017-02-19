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Один день из жизни Косова

10 февраля был бы в Косове обычным днем, если бы не Радио Свободная Европа\Радио Свобода. Балканская редакция нашей медиа-корпорации просила своих читателей запечатлеть, что происходит в их городах, селах, на работе и дома
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Продавец фруктов на рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)
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Продавец фруктов на рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)

Вид на главную улицу Приштины. 10 февраля в городе было &ndash;1 (Photo by Mensur Gashi)
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Вид на главную улицу Приштины. 10 февраля в городе было –1 (Photo by Mensur Gashi)

Школьники в коммуне Фуше-Косовоо(Photo by Flakon Zharku) &nbsp;
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Школьники в коммуне Фуше-Косовоо(Photo by Flakon Zharku)

 

Парикмахер в Приштине (Photo by&nbsp;Arben Llapashtica)
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Парикмахер в Приштине (Photo by Arben Llapashtica)

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