Один день из жизни Косова

10 февраля был бы в Косове обычным днем, если бы не Радио Свободная Европа\Радио Свобода. Балканская редакция нашей медиа-корпорации просила своих читателей запечатлеть, что происходит в их городах, селах, на работе и дома
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Продавец фруктов на рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)
2
Вид на главную улицу Приштины. 10 февраля в городе было –1 (Photo by Mensur Gashi)
3
Школьники в коммуне Фуше-Косовоо(Photo by Flakon Zharku)
4
Парикмахер в Приштине (Photo by Arben Llapashtica)