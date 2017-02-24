«Прощай, хрущевка!»

Президент России Владимир Путин поручил мэрии Москвы снести все хрущевки. В жилых домах, которые массово строились в СССР в годы правления Никиты Хрущева, до сих пор живут миллионы семей
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Многоквартирный дом советской постройки на фоне московских небоскребов. 21 февраля Путин одобрил план по сносу в столице подобных домов и расселению жителей из ветхого жилья до конца 2018 года. Около 1,6 миллиона москвичей живут в прямоугольных пятиэтажках, которые в народе называют хрущевками – в честь советского лидера Никиты Хрущева.
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В годы правления Иосифа Сталина миллионы советских людей пошли работать на заводы. Это было частью плана превратить СССР в промышленную сверхдержаву. С 20-х до 1958 года [в этот год было сделано это фото на чугунолитейном заводе в Сибири] городское население СССР увеличилось с 18 процентов до более 50 процентов от общей численности. В городах не хватало жилья.
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Никите Хрущеву (третьему слева), пришедшему к власти после смерти Сталина в 1953 году, показывают на проходившей в 1959 году выставке макет американской кухни. Жилищный вопрос в это время в СССР обретает критический характер: жители ютятся в коммунальных квартирах, городское население продолжает стремительно расти.
На этом фото справа от Хрущева – вице-президент США Ричард Никсон, рядом с ним – Леонид Брежнев.
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Венгрия: железобетонную панель загружают на грузовой автомобиль, чтобы доставить часть стены будущей хрущевки на строительную площадку. Советским людям обещали бесплатное жилье, и первоочередной задачей проектирования была стоимость строительства. Быстровозводимые хрущевки должны были стать временным решением, эксплуатировать их собирались до достижения "полного коммунизма", "высшей стадии коммунистической формации".