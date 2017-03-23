Новые инициативы по признанию Геноцида армян в Конгрессе США

Члены Палаты представителей Конгресса США, республиканец Дэвид Тротт и демократ Адам Шифф, вместе со своими коллегами по Группе конгресса США по армянским вопросам представили проект резолюции против геноцида, в котором призывают Соединенные Штаты применять уроки Геноцида армян для предотвращения современных зверств на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению Армянского национального комитета Америки (АНКА), проект резолюции о предотвращении геноцида подчеркивает, что «память о Геноциде армян и последовательное его осуждение укрепят нашу международную позицию против современных геноцидов» и, вслед за официальным признанием Соединенных Штатов в 2016 году геноцидом того, что было совершенно террористической группой «Исламское государство» против меньшинств на Ближнем Востоке, призывает: «Соединенные Штаты, стремясь предотвратить военные преступления, преступления против человечности, геноциды христиан, езидов, мусульман, курдов и других уязвимых религиозных и этнических групп на Ближнем Востоке, должны опираться на гуманитарный отклик правительства, гражданского общества Соединенных Штатов на Геноцид армян, Сейфо [геноцид ассирийцев] и более широкие геноцидные кампании Османской империи против живущих на своих библейских родинах армян, ассирийцев, халдеев, греков, понтийских греков и других христиан».

Исполнительный директор АНКА Арам Амбарян выразил благодарность конгрессменам Шиффу и Тротту, заявив, что в ближайшие дни и недели они будут работать с конгрессменами для того, чтобы обеспечить принятие законопроекта в Палате представителей.

Согласно сообщению, первоначально проект поддержали 16 конгрессменов.

В день, когда проект резолюции был введен в обращение, в здании Конгресса состоялся показ фильма «Обещание», рассказывающего о Геноциде армян. Режиссером фильма является обладатель премии «Оскар» Терри Джордж. В фильме также снимался актер, лауреат премии «Оскара» Кристиан Бэйл.

Параллельно с законодательной инициативой, Группа по армянским вопросам также собирает подписи конгрессменов под письмом, адресованным президенту США Дональду Трампу, для того, чтобы должным образом почтить память жертв Геноцида армян 24 апреля, сообщает АНКА.