Сейран Оганян о задержании Самвела Бабаяна: «Это могло стать результатом отношения к блоку»

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сегодня сообщила, что сторонник блока «Оганян-Раффи-Осканян», бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту попытки перевозки в страну из Грузии контрабандным путем зенитно-ракетного комплекса «Игла».

На данный момент в рамках этого дела помимо Бабаяна задержаны еще два человека, в том числе гражданин Армении. Имена, однако, СНБ не указывает.

Согласно сообщению, распространенному пресс-центром СНБ, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены также достоверные данные о том, что лица, осуществившие приобретение и перевозку составных частей указанного зенитно-ракетного комплекса, действовали по предварительной договоренности с Самвелом Бабаяном и по его заказу.

СНБ сообщает, что есть заключение эксперта, согласно которому боевая ракета «9M39», являющаяся компонентом зенитно-ракетного комплекса, пригодна для дальнейшей эксплуатации и является боеприпасом.

«В настоящее время выясняются мотивы приобретения составных частей зенитно-ракетного комплекса, цели их возможного использования, а также источники финансирования», - сообщает СНБ.

Лидер избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, почему был задержан бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян и что ему об этом известно, ответил: «Самвел Бабаян наш соратник, это могло стать результатом отношения к блоку».

Между тем, член блока ОРО, заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян заявил, что задержание соратника блока, бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна является политическим.

«Это политическое [задержание], это очередной шаг, направленный против блока «Оганян-Раффи-Осканян». Мы видим, что поскольку в обществе есть рост доверия к нам, власти пошли на очередное насилие, очередное беззаконие. Наверное, танк стоил слишком дорого, чтобы они представили, что он его привез. Наверное, была задача каким-то образом связать кого-то с Самвелом Бабаяном и лишить его свободы, чтобы нанести удар по нашему блоку», - заявил Армен Мартиросян.

А ветеран Карабахской войны Гагик Мелконян заявил, что любой желающий не может приобрести ЗРК «Игла». «Ее может приобрести только министерство обороны. Как наши могли приобрести «Иглу», для чего? Это оружие ПВО, которое имеет право приобретать только министерство обороны. Как гражданин может приобрести «Иглу»? Такого быть не может. В любом случае, он [Самвел бабаян] не участвовал в политической деятельности, он поддержал наш блок. Есть еще вопросы. Могут через час и меня арестовать… Сейрана Оганяна не смогут, первых лиц не могут», - сказал ветеран.

Напомним, о задержании экс-министра обороны Нагорного Карабаха, сторонника блока ОРО Самвела Бабаяна Радио Азатутюн сегодня сообщили члены его семьи.