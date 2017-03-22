Царукян: «Cформирую коалицию, если согласятся на выполнение моих 15 пунктов»

Возглавляющий избирательный блок «Царукян» лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян готов сформировать коалицию даже с правящей Республиканской партией Армении (РПА), в отличие от члена того же блока Наиры Зограбян, которая заявила, что они готовы сотрудничать даже с сатаной, но с РПА в коалицию не войдут.

«Первостепенная задача - 15 пунктов для моего народа. Будут [они выполнены] – войдем [в коалицию], не будут – значит, ни с кем [в коалицию] не войдем. Если кто-то желает вступить со мной в коалицию, значит, должны быть выполнены мои обещания моему народу, я не продаю свою честь, и сегодня я не нуждаюсь в том, чтобы быть в политике ради должности, моя задача – отдать долг моему народу. Я сказал: первое – это 15 пунктов. Если мои коллеги согласятся на то, чтобы были выполнены мои 15 пунктов, значит, я сформирую [коалицию], если нет, значит, ни с кем не вступлю в [коалицию]», - в интервью Радио Азатутюн сказал Гагик Царукян.

Царукян заявил, что в случае формирования коалиции вступление на должность премьер-министра не является для него приоритетом. «Я говорю, что не нуждаюсь в должности. Основная задача: кто это должен делать. Если мы увидим нормального человека, значит, он будет это делать. Если не сделает, я сделаю. Возможно, за короткое время: 3 месяца, 6 месяцев…, наведя соответствующий порядок», - отметил он.

Критикуя за создавшуюся в стране социально-экономическую ситуацию, эмиграцию, безработицу, отчаяние людей, Царукян в то же время не признает, что во всем этом виноваты власти.

«Я не упоминал власти. Главные виновные – это вы, журналисты, что вводите людей в заблуждение, выполняете заказ, - сначала заявил лидер блока «Царукян», а затем добавил: - В основном виноват избирающий народ. Он не может правильно использовать свое право. Дано право, пусть пойдут, отдадут свои голоса и потребуют. Я что ли виноват, что они не отдают? Какое ты имеешь к этому отношение? Ты проводишь свою агитацию, нет проблем. Но сегодня виноват народ, что не идет на выборы, не читает представленную ему программу».