Блок ОРО видит в задержании Самвела Бабаяна «политический подтекст»

Лидеры избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывшие министры иностранных дел Армении Раффи Ованнисян и Вардан Осканян выступили сегодня с совместным заявлением, подчеркнув, что задержание соратника блока, бывшего министра обороны Нагорного Карабаха было предсказуемым, у него есть очевидный политический подтекст и оно направлено против свободного волеизъявления граждан.

«Организованная в селе Джрарат против блока «Оганян-Раффи-Осканян» очевидная провокация, а также носящее массовый характер давление на штабы и кандидатов в депутаты блока преследовали цель создать атмосферу страха и препятствовать нашей работе», - заявляют оппозиционные лидеры, расценивая это поведение властей как шаг, направленный на то, чтобы оказать влияние на результаты выборов незаконными средствами.

Бывшие министры призывают международное сообщество, наблюдательские миссии, дипломатические представительства держать дело Самвела Бабаяна в центре внимания, а политические силы, правозащитные организации, гражданское общество, «соотечественников из Арцаха и Диаспоры» призывают дать адекватную оценку произошедшему.

«Мы призываем политические силы, призываем нашу общественность, каждого гражданина после этого случая сделать соответствующие выводы, активно участвовать в избирательных процессах, сплоченно выступить в пользу изменений и 2 апреля сформировать новую власть», - говорится в заявлении лидеров блока ОРО.

Оппозиционный блок заявляет, что продолжает свою работу в нормальном режиме, не поддаваясь на провокации.

Самвел Бабаян был задержан сегодня. Служба национальной безопасности Армении сообщила, что Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту попытки перевозки в страну из Грузии контрабандным путем зенитно-ракетного комплекса «Игла». В рамках этого дела помимо Бабаяна задержаны еще два человека.