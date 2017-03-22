Тер-Петросян: Карабахский вопрос должен стать определяющим для избирателей

В эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении первый президент Армении, лидер «Армянского национального конгресса» (АНК) Левон Тер-Петросян, по сути, представляя программу избирательного блока «АНК-НПА», заявил, что народ должен потребовать от власти решить карабахскую проблему.

«Он [народ] избрал [власть], он должен потребовать лишь одного: решите эту проблему, положите конец нашим несчастьям, нашим страданиям, ежедневной гибели наших детей на границах. Народы Армении и Азербайджана должны заставить свои власти пойти на примирение. И я самый фанатичный апологет этой идеи, если можно употребить это слово. Если этого не будет сделано, никакого решения не будет. Когда сейчас говорят, то что говорят? Говорят, пусть сначала Азербайджан признает независимость Карабаха, а затем мы вернем территории. Как можно считать это политическим мышлением? Как может Серж Саргсян пойти и сказать: господин Путин, господин Трамп, господин Олланд, я требую?.. Над ним просто посмеются», - сказал Тер-Петросян.

В беседе с Радио Азатутюн вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов подчеркнул: «Очень важно, что первый президент страны также признает, что сегодняшние власти избраны, это во-первых. Во-вторых, что в карабахской проблеме они не делают шагов, которые не исходят из интересов нашего государства. Более того, он отмечает, что этот документ, речь о мадридском документе и казанских предложениях, который наша власть приняла в качестве основы, не является предательским».

По мнению Левона Тер-Петросяна, с 1988 году нет более важного вопроса, чем карабахский вопрос, и для избирателей при голосовании этот вопрос должен быть определяющим. «Все политические силы должны были ответить на один вопрос, на единственный реальный вопрос, который касается процесса урегулирования арцахского конфликта. Это должно было стать чем-то вроде референдума: согласны ли вы на подписание предложенной сопредседательством Минской группы и принятой властями Армении программы урегулирования? Мы говорим: мы согласны. По сути, хоть и не очень четко сформулировано, Республиканская партия также придерживается этой линии, потому что подчеркивается, что нужно приложить усилия [для продвижения] процесса Минской группы. У других просто сказка, сказка не имеющая ничего общего с реальностью. Я бы просто призвал избирателей: если вы видите, что на этот вопрос нет четкого ответа «да» или «нет», вы должны проголосовать против этих партий», - заявил он.

На вопрос, действительно ли Республиканская партия хочет не сохранить статус-кво, а решить этот вопрос, Шармазанов ответил: «Республиканская партия хочет решить вопрос. И президент республики не раз отмечал, что причиной сохранения статус-кво являются не армянские стороны, а деструктивная позиция Азербайджана. Мы еще раз повторяем: и в Казани, и всегда это мы были готовы подписать документ. Но от этого отказался Азербайджан, представив десять новых деструктивных предложений. Более того, об этом после апрельской войны в Ереване заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который отметил, что Ереван не отказывался от этого документа. Это означает, что отказался Азербайджан, а деструктивной является та сторона, которая отказывается и не принимает правила игры».