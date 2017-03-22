Анкара официально заявляет о причастности Фетхулы Гюлена в убийству Гранта Динка

Турецкие прокуроры вчера впервые официально связали убийство Гранта Динка с проживающим в США религиозным деятелем Фетхулой Гюленом, которого обвиняют также в организации попытки переворота в Турции в июле прошлого года.

Прокурор стамбульского управления по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Гёкалп Кёкчун вчера вынес решение о задержании Гюлена, утверждая, что 10 лет назад редактор газеты «Акос» был убит вследствие его [Гюлена] влияния на силы безопасности.

Помимо Гюлена по этому делу проходят еще 7 подозреваемых, в том числе один из известных в Турции прокуроров и три оппозиционных журналиста: бывший главный редактор газеты Zaman, руководители газеты Bugün и Kanaltürk TV. Все три СМИ были известны резкой критикой в адрес Эрдогана и были закрыты в прошедшие месяцы решением правительства Турции.

Последние подозреваются в том, что сразу после убийства Динка распространили фотографии и видео, сделанные в отделении полиции. На них было запечатлено, как правоохранители после задержания в отделении полиции подбадривали убийцу Динка Огюна Самаста и фотографировались вместе с ним на фоне турецкого флага.

Шестеро из подозреваемых, по данным местных СМИ, уже задержаны, в отношении остальных объявлен розыск. Сообщается также, что министр юстиции Турции вчера провел телефонный разговор с американским коллегой Джефом Сешнсом, попросив временно задержать проживающего в США Фетхулу Гюлена.