Семья Самвела Бабаяна подтверждает его задержание

Как сообщил Радио Азатутюн член блока «Оганян-Раффи-Осканян», зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, по имеющейся у него предварительной информации, задержан бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Мартиросян отметил, что дополнительной информацией по этому поводу пока не обладает.

Сегодня же информацию о задержании Самвела Бабаяна Радио Азатутюн подтвердили члены семьи Самвела Бабаяна.