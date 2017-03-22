В Ереване прошли похороны Артура Саргсяна

В Ереване сегодня прошли похороны Артура Саргсяна. Тело «Доставщика еды» было похоронено на столичном Шаумянском кладбище.

Помимо родственников, товарищей и друзей Артура Саргсяна на похоронах присутствовали представители интеллигенции, ветераны войны, гражданские активисты. Пришли также представители семей арестованных членов вооруженной группы «Сасна црер».

На церемонии, предшествовавшей похоронам, присутствовал и бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, который возглавляет избирательный блок «Оганян-Раффи-Осканян».

Ряд представителей политических сил, которые накануне присутствовали на панихиде, отмечали, что главным виновником в смерти «Доставщика еды» является властная система и что к ответственности должны быть привлечены не врачи, а те, кто приказал во второй раз арестовать Артура Саргсяна.

49-летний Артур Саргсян, который в июле прошлого года на своем автомобиле прорвал полицейский кордон и доставил еду членам вооруженной группы «Сасна црер», захватившей и удерживавшей в течение двух недель здание полка ППС в Ереване, скончался 16 марта в реанимационном отделении медцентра «Армения».

Артур Саргсян обвинялся в пособничестве вооруженной группе. Под Новый год его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья, однако уже через несколько недель он был вновь помещен под стражу из-за того, что не явился в следственный орган 3 февраля. Между тем, Саргсян заявлял, что заблаговременно известил органы о том, что не сможет явиться в указанный день, и попросил поменять дату. Тем не менее, он был вновь арестован 9 февраля, а с 10 февраля начал голодовку, требуя освободить его, так как страдает рядом серьезных заболеваний, которые несовместимы с тюремными условиями.

6 марта по ходатайству группы депутатов Национального собрания Армении мера пресечения в отношении Саргсяна была вновь изменена, после 25-дневной голодовки он был выпущен из уголовно-исполнительного учреждения «Больница для заключенных» и доставлен в медицинский центр «Армения». Однако после выписки из больницы его состояние резко ухудшилось, он был вновь доставлен в больницу, где скончался после операции.